I benefici per il Samsung Galaxy S24 con AI e nuovi chip Snapdragon

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Giungono in queste ore alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che intendono dare fiducia a prossimiS24. Come vi abbiamo anticipato con un altro articolo pubblicato nella giornata di ieri, infatti, l’idea del colosso coreano sarebbe quella di garantire questo cruciale passo in avanti ai top di gamma che avremo modo di toccare con mano nei prossimi mesi, puntando tantissimo sull’intelligenza artificiale. In un contesto del genere, un ruolo cruciale potrebbe essere ricoperto dall’evoluzione del processore, alla luce delle indiscrezioni che stanno venendo a galla proprio in queste ore. I possibili plus per ilS24 con AI e: i dettagli sul matrimonio Per quale ...