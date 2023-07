Hyundai - Kona Electric | è brillante | ma punta sul confort

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una trentina abbondante di chilometri, circa 40 minuti di guida: un primo contatto fugace, quello con un'esemplare di preproduzione della2023, ma che è durato abbastanza per capire quali speranze siano riposte in lei. Vi basti pensare, se ancora non lo sapete, che l'intera piattaforma della(disponibile pure in variante termica, mild e full hybrid) è stata sviluppata partendo proprio dalla Bev. Con prezzi cresciuti di pari passo con le dimensioni, ormai vicine a quelle di una C-Suv. Anche se, per l'elettrica, non si conosce ancora il listino: si può ipotizzare una cifra di partenza intorno ai 40 mila euro, almeno per la versione con batteria più piccola. Misure salienti. Lunga 4,35 metri, cioè 15 centimetri in più rispetto al modello precedente, la...

Una trentina abbondante di chilometri, circa 40 minuti di guida: un primo contatto fugace, quello con un'esemplare di preproduzione dellaElectric 2023 , ma che è durato abbastanza per capire quali speranze siano riposte in lei. Vi basti pensare, se ancora non lo sapete, che l'intera piattaforma della(disponibile pure ...La strategia di elettrificazione diprevede l'arrivo di 11 nuovi veicoli elettrici entro il 2030 a livello globale. E' in questa ... per il lancio della nuova, il processo di sviluppo ...La casa coreanaha recentemente introdotto la nuova versione della popolarissimae abbiamo avuto l'opportunità di toccarla con mano " e guidarla " in un primo breve test. Questo SUV di segmento B è stato ampiamente rinnovato in tutti i suoi aspetti: dal design alle ...

Hyundai Kona elettrica 2023: prova, prezzo, dimensioni, interni, uscita - Quattroruote.it Quattroruote

Una trentina abbondante di chilometri, circa 40 minuti di guida: un primo contatto fugace, quello con un’esemplare di preproduzione della Hyundai Kona Electric 2023, ma che è durato abbastanza per ...«La nuova Kona è una grande sfida di crescita nei B-Suv, in cui si deve affermare come protagonista di eccellenza», spiega Andrea Crespi, presidente di Hyundai Italia che poi sottolinea come: «Il ...