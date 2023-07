Hockey pista | un’Italia indomita si arrende solo ai rigori con la Spagna nella semifinale degli Europei

(Di venerdì 21 luglio 2023) A Sant Sadurní d’Anoia si è appena conclusa la seconda2023 disu, fra l’Italia di Alessandro Bertolucci e i padroni di casa delladi Guillem Cabestany. Gli azzurri sono stati sconfitti ai tiri didopo il pareggio per 4-4 al termine di regolamentari e supplementari. LA CRONACA Il primo tempo è a dir poco intenso. Le “Furie Rosse” partono con il piede pigiato sull’acceleratore assediando la porta di Gnata, che però si salva in più di una circostanza sfoderando alcune parate eccezionali e potendo inoltre contare sugli interventi difensivi dei compagni, sulle sfuriate di Bargallo e compagni. Al quarto d’ora poi il primo punto di svolta del match. Botta e risposta: Malagoli intuisce – intercettando – un passaggio in ...

Un'Italia formato diesel stacca il pass per le semifinali agli Europei 2023 di hockey su pista, rassegna in fase di svolgimento in Spagna, precisamente presso Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna). Gli azz ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Un giro d'orologio al termine. 02:00 Ultimi centoventi secondi. 03:40 Gnata miracoloso su Castellvi: l'estremo difensore blocca, a tu per tu, l'attaccan ...