(Di venerdì 21 luglio 2023) Il 100% dell’impegno non basterà. Servirà almeno ilall’Italia per poter sperare dilain occasione delladei Campionatidisu, rassegna in scena questa settimana proprio nella terra iberica, precisamente a Sant Sadurni D’Anoia, in Catalogna. Un impegno sulla carta proibitivo per gli azzurri che, fino a questo momento, hanno alternato nelle quattro partite disputate sprazzi di ottimo gioco a momenti di oscuro blackout. Un andamento a corrente alternata che non può essere concesso in una partita così importante con al cospetto una compagine così tanto attrezzato. Gli uomini di Bertolucci – reduci appunto da dei quarti con l’Andorra vinti con qualche patema di troppo – dunque dovranno ripartire ...

Prosegue a gonfie vele il cammino dell' Italia , capace di raggiungere la semifinale degli Europei 2023 disu. Nonostante qualche patema, gli azzurri hanno superato per 4 - 1 i padroni di casa di Andorra e attendono di scoprire la loro prossima avversaria. Potrebbe essere la Germania o, più ...... anche in forma polivalente, come dimostrato dalle recenti installazioni dellain line e ... Le associazioni sportive operanti presso Acinque Ice Arena Hcmv Varesessd Hc Varese asd Hc ...L'Italia del ct viareggino Ale Bertolucci va sotto, lotta e sfiora il pari ma non basta. Il Portogallo vince 7 - 4 la gara d'esordio del Girone A del 55esimo campionato Europeo disu. La nazionale azzurra, dopo un inizio shock e lo svantaggio di tre reti maturato nei primi dieci minuti di partita, ha saputo rialzarsi e restare ancorata al match fino ai secondi ...

Hockey pista, Europei 2023: oggi la semifinale. Serve il 110% per sconfiggere la Spagna OA Sport

Un'Italia formato diesel stacca il pass per le semifinali agli Europei 2023 di hockey su pista, rassegna in fase di svolgimento in Spagna, precisamente presso Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna). Gli azz ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Un giro d'orologio al termine. 02:00 Ultimi centoventi secondi. 03:40 Gnata miracoloso su Castellvi: l'estremo difensore blocca, a tu per tu, l'attaccan ...