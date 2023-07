Ho un sospetto sulla contropartita | Zaki | la vergogna assoluta di Elsa Fornero

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un'semplicemente senza. Siamo a In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7, la puntata è quella di giovedì 20 luglio. Si dibatte della liberazione di Patrick, un successo per il governo di Giorgia Meloni. Un successo che però, da sinistra, cercano di mettere in discussione parlando di ipotetiche contropartite all'Egitto. Tra le tesi più diffamanti che circolano, quella di un presunto accordo che riguardi anche Giulio Regeni. In sintesi: noi vi diamo, ma non chiedeteci più di far luce sul ragazzo ucciso. Balle spaziali, ovviamente. Eppure c'è chi a queste balle spaziali dà credito e lo fa proprio a In Onda. Si tratta di, ex ministro del governo Monti, la quale alza il ditino e afferma: "A ...

... è stato usato più volte nelle ultime 24 ore per gettare ildi oscuri do ut des sul ... siamo persone serie" e sul caso Regeni "continueremo a chiedere che si faccia lucevicenda, come ...Il metodo Tajani Ildel baratto è e resta forte. Quelle cose che si fanno ma non si dicono ... "nessuna trattativa sottobanco" con Il Cairo per cedere nella richiesta di veritàmorte di ...La mia, quando le metto la ciotola per terra, la guarda conper un paio di minuti, poi si ... Vi chiedo di credermiparola. Sono meglio degli esseri umani Sono soltanto diversamente ...

Purgatori, Ustica e la subcultura del sospetto Start Magazine

La decisione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso: intervento normativo per contrastare le «pratiche commerciali scorrette». Ecco a cosa pensano i tecnici ...Tajani indignato per le illazioni: "Nessun baratto con l'Egitto, siamo persone serie". I veleni di Conte e Schlein ...