Hiv | ok Ema a nuova Prep per prevenire contagio

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema a un nuovo farmaco per la profilassi pre-esposizione () contro ilda virus dell'Aids. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell'ente regolatorio Ue, ha espresso infatti parere positivo per cabotegravir (Apretude*, ViiV Healthcare) mirato a "ridurre il rischio di infezione da virus Hiv di tipo 1 (Hiv-1) acquisito sessualmente". Lo ha comunicato l'Ema, ricordando che "a fine 2022, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 39 milioni di persone a livello globale vivevano con l'Hiv". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

