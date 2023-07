Hanno clonato Tyrone | la recensione del nuovo film Netflix con Jamie Foxx e John Boyega

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildi Juel Taylor cone Teyonah Parris è una dissacrante commedia-thriller d'estrazione blaxpoloitation tra i migliori e più sorprendenti prodotti del recente corso del colosso dello streaming. Ne parliamo nella nostra. Il genere della blaxploitation non è tra i più conosciuti in Italia. Forse perché nasce dall'esigenza afroamericana di imporre al sotto-mercato cinematografico statunitense degli anni '70 cultura, linguaggio e costumi di una minoranza che usciva proprio in quegli anni da una delle persecuzioni razziali più sconvolgenti della storia dopo lo schiavismo. Già l'exploitatation più lobbistica e de-valorizzata si rivolgeva principalmente a loro, considerato cinema di serie C e in qualche modo ghettizzato, ma di fatto non parlava come loro ...