Hacker cinesi in azione Bucato l’account email dell’ambasciatore Usa

(Di venerdì 21 luglio 2023)legati a Pechino hanno avuto accesso aldi Nicholas Burns, ambasciatore statunitense in Cina. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo le fonti del giornale l’attaccoavrebbe compromesso ledi centinaia di persone del governo americano. Fra queste anche quella di Daniel Kritenbrik, capo dell’ufficio Asia orientale e Pacifico della diplomazia americana. Dall’accesso agli accountdi Burns e Kritenbrik, glipotrebbero aver ottenuto informazioni riservate sulle recenti visite di funzionari dell’amministrin Cina ma anche alle conversazioni interne sulle politiche americane verso Pechino. È una fase importante, quella attuale, per i rapporti tra le due superpotenze. L’amministr...

Coinvolte 25 organizzazioni statunitensi, compresi anche altri alti diplomatici Usa. Report di Microsoft: gli attacchi sono stati "mitigati" Un gruppo di hacker hanno violato l'account e - mail dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina Nicholas Burns , come parte di una recente campagna mirata alla raccolta di informazioni.

