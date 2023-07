Gusti di Frontiera da giovedì 21 a domenica 24 settembre 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 luglio 2023) Saranno 344 gli stand, che in rappresentanza di oltre 30 Paesi, comporranno il mappamondo dei sapori didi, selezionati a fronte di 405 domande di partecipazione, ben 60 in più rispetto allo scorso anno. Questo l’esito del lavoro compiuto dalla commissione comunale per la valutazione delle manifestazioni d’interesse, presupposto fondamentale in vista della kermesse enogastronomica, in programma da21 a24. Per organizzare al meglio l’evento, la giunta comunale ha da parte sua deliberato i nuovi indirizzi di attività. È confermata la formula della suddivisione del centro cittadino in Borghi geografici: ce ne saranno 14, con l’aggiunta della parte istituzionale tra piazza Cavour e il Parco municipale. Quest’ultimo sarà una delle novità ...