Gruppo Renault - Un ex Ferrari alla guida dell' Alpine

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un altro ex managerassume un ruolo apicale al vertice di un brand automobilistico europeo. Il, infatti, ha nominato Philippe Krief nuovo amministratore delegato del marchio, in sostituzione di Laurent Rossi, che ora si concentrerà su alcuni progetti speciali legati ai piani di trasformazionea società di Boulogne-Billancourt. Un passato nella Motor Valley. Krief, che, in attesa'arrivo di un successore, continuerà a svolgere le funzioni di vice presidente Engineering and Product Performance per il marchio di Dieppe, entrerà nel comitato esecutivo deltransalpino, riportando direttamente all'amministratore delegato Luca de Meo. Laureato all'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Krief ha ...