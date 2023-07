A partire da oggi, dalle 12.00 alle 17.30, ora locale, iarcheologici greci rimarranno chiusi a causa delle altissime temperature che stanno interessando il Paese. Lo comunica il ministero della Cultura greco. Nel caso dell'Acropoli, il sito ......continuato i loro attacchi di rappresaglia con armi aeree e marittime di precisione contro i...con il suo cane regala l'animale FIAMME ALIMENTATE DAI VENTI Fotogallery - Diversi incendi in, ......dai piccoli villaggi di montagna sono spettacolari e danno la sensaione di trovarsi in una'... Queste isole sono note per iantichi che vi sorgono. L'isola più grande, Inishmore, ospita il ...

Grecia, siti archeologici chiusi nelle ore piu' calde Tiscali Notizie

A partire da oggi, dalle 12.00 alle 17.30, ora locale, i siti archeologici greci rimarranno chiusi a causa delle altissime temperature che ...Bruxelles ha attivato il Meccanismo di protezione civile Ue contro gli incendi in Attica, Corinto e Rodi. Situazione di "pericolo estremo" anche in Italia ...