Grave lutto per Francesco De Gregori | morta la moglie Chicca Gobbi

Gobbi aveva 71 anni e combatteva da tempo con unamalattia. La situazione era precipitata nei ... Il loro è stato un amore vissuto con discrezione fino alla fine, separato dalma unito dalla ...nel mondo della musica, è scomparso all'età di 96 anni il cantante Tony Bennett , considerato l'ultimo crooner (un cantante che si caratterizza per lo stile di canto dal tono caldo ed ...Il consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Campania e il collegio dei revisori sono vicini, si legge in una nota, al presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, per ...

Cassino, un grave lutto ha colpito la famiglia Bordone LeggoCassino.it

Scomparsa dopo una lunga malattia Alessandra “Chicca” Gobbi, moglie del cantautore Francesco De Gregori. Con lui aveva suonato sul palco varie volte ...Combatteva da tempo contro una grave malattia. I due si sono conosciuti tra i banchi di scuola e sposati nel 1978 ...