Grandine su Milano e Monza | video

... stante l'enorme energia termica in gioco, potranno risultare molto forti e con. Al Centro ... quindi senza alcuna allerta: si tratta di Bolzano, Brescia,, Torino, Trieste, Venezia e ...Il maltempo spaventa. Oggi, venerdì 21 luglio, in città è infatti in vigore un'allerta meteo di codice arancione - ... localmente di forte intensità e accompagnati dae intense raffiche ...Chicchidi grandi dimensioni, hanno ammaccato la frutta pronta per la raccolta, come ... Per la Lombardia è scattata l'allerta arancione, soprattutto per la zona diForti temporali e grandini si sono abbattuti per la Lombardia. Le strada sono invase dell’acqua e dal fango. Forti temporali e grandini si sono abbattuti per la Lombardia. Le zone più colpite sono ...Un meteo come ai tropici: in Veneto la grandine ha causato 110 feriti, mentre il resto del Paese rosola all'inferno.