Grandine in Veneto | Trentino e a Mantova | 110 feriti | migliaia di alberi crollati

(Di venerdì 21 luglio 2023) Mentre sul nostro Paese staziona un anticiclone che sta portando le temperature a oltre 40 gradi, un’ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est. Una violenta grandinata ha interessato in particolare il, soprattutto i comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Sono piovuti chicchi digrandi come palline da tennis. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha reso noto che 110 persone sono rimaste ferite a causa del maltempo, fra, cadute per strada e vetri rotti finiti addosso. Chicchi dicome proiettili fra Padova e Vicenza il 19 luglio. Foto Twitter @RudiBressaGli effetti dellaLaha colpito diverse zone famose per le coltivazioni viticole del Prosecco. I vigili del fuoco sono rimasti impegnati per tutta la notte ...

Ancora, questa volta in Lombardia a Varese, Brescia, Bergamo e in Piemonte nell'astigiano, dopo che ieri dei chicchi molto grandi hanno causato feriti in. Forti temporali oltre che ......nazionali sono già state impoverite dalle forti ondate di maltempo accompagnate dache ...: per evitare il caldo, si lavora di notte o all'alba Nelle varie realtà locali sono stati ...I primi disagi sono iniziati nella notte tra giovedì e venerdì, a nord della Lombardia e in. Nel Mantovano sono caduti 'chicchi' didel diametro di 7 - 8 centimetri, grandi come ...

Maltempo, tromba d’aria nel Milanese. Colpito da fulmine in centro a Verona: è grave Sky Tg24

Maltempo in Veneto, a rischio i vigneti di Prosecco: “Perso il 15% del raccolto” di Vera Mantengoli A settembre la vendemmia ma quello che preoccupa è… Leggi ...Ha colpito l'intero Veneto, dalla montagna al mare, la terza ondata di maltempo che si è abbattuta oggi pomeriggio, venerdì 21 luglio, in Veneto. Un fenomeno di breve ...