Grandine in Lombardia | fiumi di ghiaccio per le strade e auto danneggiate | le immagini

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tra le zone più colpite edal forte nubifragio che si è abbattuto innella mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, ci sono le aree di Saronno, Brescia e Monza Brianza. Alcuni video pubblicati sui social mostranopesantemente danneggiati dalla. In altresi vedono dei veri e propridiscorrere per ledi Seregno L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TORINO. Mentre sul Nord della Penisola si abbattono temporali con pioggia e gradine, il Centro - Sud continua a fare i conti con temperature roventi. Un'Italia meteorologicamente divisa in due anche ...Ancora, questa volta ina Varese, Brescia, Bergamo e in Piemonte nell'astigiano, dopo che ieri dei chicchi molto grandi hanno causato feriti in Veneto. Forti temporali oltre che ...Pioggia battente ehanno colpito in particolar modo Varese città, Gallarate e il sud della ... È il bollettino meteo della prima parte della mattinata in, mentre su Milano è ...

Maltempo sulla Lombardia: tromba d'aria nel Milanese, grandine record nel Mantovano, nubifragi nel Varesotto Corriere Milano

La Lombardia è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Venerdì mattina su Milano e in provincia si è abbattuto un forte temporale, con conseguenti disagi. Una tromba d'aria si è scatenata nel M ...Una violenta linea temporalesca ha attraversato nel corso della mattinata la Lombardia da Ovest verso Est con fenomeni localmente di forte intensità. Oltre alla pioggia e all'intensa fulminazione ...