Grandine e bombe d' acqua | la Brianza al centro della tempesta

'Sale a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla, da cadute e da ... Ø L'Ucraina potrebbe utilizzarea grappolo nel tentativo di smantellare le posizioni ...... colpito in particolare il Veneto: si registrano oltre 110 feriti a causa degli enormi chicchi di, per le cadute, e per le rotture dei vetri causate da quelle che erano vere e proprie ''...... 'Con questi cicli climatici, ormai consolidati, che alternano eccesso di pioggia, siccità,d'acqua e" chiosa il presidente Stefano Calderoni " è diventato 'impossibile' coltivare e ...

Grandine e bomba d'acqua oggi, ecco dove Adnkronos

Il maltempo si è abbattutto sulla Lombardia con diversi fenomeni, tra cui una tromba d'aria a Milano e una bomba d'acqua in Brianza.Colpito, sia pure con differente intensità, tutto il Bresciano con piante sradicate, automobili danneggiate e tetti scoperchiati. Raffiche fortissime e perfino un Tir ribaltato sulla tangenziale.