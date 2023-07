Grande Fratello Vip 7 | Edoardo Donnamaria svela perchè è stato espulso dal reality

(Di venerdì 21 luglio 2023), ex concorrente delVip 7, ha spiegato i veri motivi della sua squalifica dal programma di Alfonso Signorini., conosciuto dal pubblico come volto di Forum, prima ancora della sua partecipazione alVip 7, ha raccontato i suoi progetti futuri a TvBlog. Diviso tra il mondo della musica e quello della televisione,ha voluto allontanarsi dal trash che ha caratterizzato l'ultima edizione delcondotto da Alfonso Signorini. Inoltre, ha rivelato i motivi della sua squalifica dal programma. IlVip 7 ha suscitato numerose polemiche, a causa dell'eccessivo livello di trash, tanto da spingere Pier ...

Non solo i concorrenti, ma anche gli opinionisti saranno totalmente nuovi nella prossima edizione delVip . Mentre proseguono i casting dei prossimi vipponi che vedremo nella Casa di Canale5 , per il ruolo di opinionista sembra sia stata presa in considerazione anche una giornalista ...

Grande Fratello Vip, un noto ex tronista tra i prossimi concorrenti: ecco di chi si tratta! ComingSoon.it

A quanto pare per la prossima edizione del GFVIp, potrebbe essere un volto del TG5 come opinionista! Ecco di chi si tratta!PESCARA – Si è concluso a Pescara il viaggio di tre settimane per ricordare il fratello Massimo Docente e sostenere la lotta contro il cancro infantile. L’arrivo di Billy Walmsley è avvenuto oggi, ven ...