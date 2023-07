Grande Fratello 2023 | nel cast un tronista di Uomini e Donne | Paola Barale e Cruciani in lizza come opinionisti

(Di venerdì 21 luglio 2023) Chi saranno i nuovidelsappiamo, di notizie in merito ne sono uscite davvero tantissime, ma oggi – nonostante le smentite in prima battuta –e Giuseppepotrebbero arrivare davvero nello studio di Alfonso Signorini! Signorini è già da tempo al lavoro per il nuovodell’edizione...

... ma anche quando ricorda ilin Blu Celeste, saluta la mamma dicendo "è l'unica cosa che ... dalle hit disuccesso di "Blu Celeste" fino ad arrivare ai brani di "Innamorato". Romantico e ...... la venezuelana ha svelato il motivo del suo cambiamento nei confronti di Daniele Dal Moro , fidanzato conosciuto alVip con il quale vive numerosi alti e bassi. L'influencer è onesta ...... la canzone dedicata all'ex fidanzata Antonella Fiordelisi ) si è lasciato intervistare dai colleghi di TVBlog , svelando perché non rifarebbe ilVip . "Vi svelo perché non rifarei il ...

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi vuota il sacco su Edoardo Donnamaria: "Ho fatto di tutto per questo ragazzo" ComingSoon.it

In una lunga intervista per Tvblog, Edoardo Donnamaria è tornato a parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. Una esperienza che lo ha visto, nell’ultima edizione su Canale 5, as ...Edoardo Donnamaria ha rilasciato una lunga intervista a Tv Blog in occasione della quale ha parlato con molto schiettezza di sè stesso e delle scelte presenti e future. Vediamo cosa ha detto. Edoardo ...