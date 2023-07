Gran Turismo | trailer in italiano del film tratto dal gioco

Leggi su giornaledellumbria

Sony Pictures ha lanciato un nuovoper, versione live action della sua popolare serie di videogiochi di corse per PlayStation. Basato sulla storia vera di una squadra di improbabili campioni: un giocatore della classe operaia in difficoltà (Archie Madekwe), un ex pilota di auto da corsa fallito (David Harbour, direttamente da Stranger Things) e un dirigente idealista del motorsport (Orlando Bloom). Insieme, rischiano tutto per affrontare lo sport più d'élite del mondo. Diretto da Neill Blomkamp, ilè interpretato da David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner e Djimon Hounsou. Sarà al cinema il 20 settembre in Italia, dall'11 agosto in USA.