Graduatorie ATA terza fascia | certificazione informatica come titolo di accesso Chi è già inserito avrà un anno per aggiornare I chiarimenti di Santoro Flc Cgil

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'Ipotesi di CCNL 2019-21, sottoscritta all'Aran dalle Organizzazioni sindacali Flc, Cisl Scuola, Snals, Gilda degli insegnanti e Anief, introduce alcune novità sui titoli didel personale ATA. Per l'entrata in vigore delle nuove norme si dovrà attendere la sottoscrizione definitiva del nuovo Contratto. L'articolo .

Le indicazioni per le supplenze 2023 - 24 del personaleOrdine conferimento supplenze - Le ... Una volta esaurite quelle di prima, si passa alla seconda; una volta esaurite ledi seconda ...... come ad esempio leesaurite o mai costruite; lo strumento a cui si rifà la scuola, in ... MAD personale, compilabile da tutti coloro che aspirano a lavorare all'interno della scuola ...... in merito all'apertura di uno specifico turno per l'inserimento dell'ordine di preferenza delle province della Lombardia da parte degli aspiranti inclusi nelleconcorsuali sopracitate. ...

Graduatorie ATA terza fascia: nuovi profili professionali e titoli di accesso dopo il rinnovo del Contratto. SCHEDA Orizzonte Scuola

Graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2023/24, gli Uffici Scolastici hanno cominciato a pubblicare le graduatorie ATA 24 mesi provvisorie per il prossimo anno scolastico. Si tratta degli ...Gli Uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie definitive ATA 24 mesi relative all’a.s. 2023/2024 per ciascuna provincia. Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria ATA 24 mesi ...