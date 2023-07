GP Ungheria | FP2 | Leclerc il più veloce davanti a Norris

(Di venerdì 21 luglio 2023) C'è Charlesa tutti al termine delle prove libere 2 del GP d'. Il ferrarista si è preso il miglior tempo in un venerdì molto movimentato e dalla classifica strana, tutta da ...

GP, Prove Libere 2: miglior tempo per Leclerc. Laè stata caratterizzata invece da una pista asciutta , escludendo qualche goccia di pioggia sul finire della sessione, e un asfalto con ..., classica originale Tanta attività in pista per recuperare il tempo perso nella prima ... I tempi delleQuesti i risultati della sessione: RISULTATIGP1 Charles LECLERC 1:17.686 2 Lando NORRIS 1:17.701 3 Pierre GASLY 1:17.918 4 Yuki TSUNODA 1:17.934 5 Esteban OCON 1:18.045 6 Nico ...

Prove libere Formula 1 GP Ungheria: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2 Sport Fanpage

Charles LECLERC Lando NORRIS Pierre GASLY Yuki TSUNODA Esteban OCON Nico HULKENBERG Valtteri BOTTAS Fernando ALONSO Guanyu ZHOU Carlos SAINZ Max VERSTAPPEN Lance STROLL Alexander ALBON Daniel ...La Ferrari chiude davanti a tutti una giornata di prove enigmatica all'Hungaroring: Charles Leclerc finisce con il miglior tempo delle FP2, un 1:17.686 su ...