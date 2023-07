Governo | Renzi | ' incredibile vedere come Meloni riesca a rimangiarsi tutto' **

... affermando in che "si sta tenendo le mani libere per fare un ragionamento con la maggioranza di". Ronzulli apre ain maggioranza . Punti in comune . La risposta di. Ronzulli ...Ma smentisce pure il leader di Iv Matteoche nel tentativo di ingraziarsi l'elettorato di ... Leggi Anche Evasione, la doppia faccia del: Salvini promette altri condoni, intanto le Entrate ...... la formazione di Carlo Calenda perde uno 0,1% ed è al 4,1%, mentre quella di Matteolo ... il 71,5% è a favore del salario minimo Gli italiani non hanno abbandonato la maggioranza di, ...

Ultimo'ora: **Governo: Renzi, 'incredibile vedere come Meloni riesca ... La Svolta

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "È passata sotto silenzio la decisione di inserire dentro la Legge Delega Fiscale una sorta di prelievo forzoso. Nel luglio del 2015, esattamente, otto anni fa Giorgia Melo ...ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude una settimana in cui il Governo ha mostrato i primi significativi scricchiolii. Ma la cosa più incredibile ...