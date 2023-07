Gosens via dal mercato? Arriva un indizio da Inter-Pergolettese

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tra i nomi sulin uscita c’è anche quello di Robin, cercato con insistenza da Wolfsburg e Union Berlino. Ultimamente la pista si è però raffreddata e dalle formazioni diun possibile. ADDIO O PERMANENZA? – Il futuro di Robinin nerazzurro resta in bilico. Tra una cessione in Bundesliga – con Union Berlino e Wolfsburg sulle sue tracce – e la permanenza a Milano. Negli ultimi giorni si sono raffreddate le piste che avrebbero voluto l’esterno sinistro volare in Germania e dalle formazioni dianche un possibile. Il tedesco sarà infatti in campo dal primo minuto, con Simone Inzaghi che vuole quindi provarlo anche prima ...

A destra i bianconeri hannolibera per lo svedese Holm dello Spezia (martedì Giuntoli ha incontrato Macia) dopo il passaggio di Cuadrado ai nerazzurri, che in caso di cessione diin ...Ci saranno i vari Correa, Lukaku,, giocatori pagati fior di milioni (per una società in ... da Ausilio e Marotta ad Antonello edicendo. Quando si dice che prevenire è meglio che curare, ...... alda domenica. Al gruppo già al lavoro da giovedì, si sono aggregati tutti i nazionali (Bastoni, Dimarco, Acerbi, Darmian, Barella,, Asllani, Dumfries e Calhanoglu) che hanno beneficiato ...

GdS - Gosens resta sul mercato, ma l'Inter ha le idee chiare: via solo a una condizione Fcinternews.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di un'altra giornata di lavoro nel ritiro dell'Inter di Appiano Gentile, Robin Gosens, laterale nerazzurro, ha parlato così ...