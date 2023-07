Golf | The Open 2023 | Harman al comando dopo il secondo giro Bene Migliozzi | Molinari eliminato

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 luglio 2023) Giornata movimentata al Royal Liverpool GC di Hoylake, dove si è chiuso da pochi minuti ildel torneo The, il quarto e ultimo Major della stagione di. Alcon un round bogey free, frutto di un eagle e quattro birdie nelle buche iniziali, è a sorpresa l’americano Brian, che con il 64 (-6) ha firmato il miglior parziale di giornata ed è volato in testa a metà gara con 132 (-10). Ben cinque colpi di vantaggio su Tommy Fleetwood, 137 (-5), sei sull’austriaco Straka, terzo in 138 (-4). In un pomeriggio in cui vi è stata anche l’invasione di green per la protesta degli ambientalisti, da segnalare l’ottima prova di Guido, undicesimo con 141 (-1) al pari, tra gli altri, di Rory Mcilroy. Due boogie e un birdie all’ultima buca per ...