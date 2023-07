Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di venerdì 21 luglio 2023) La morte di Silvio Berlusconi lascia in eredità anche un riposizionamento all'interno dello scacchiere italiano. Ecco glidi politica sulledidegli italiani. L'effetto della morte di Silvio Berlusconi pare essere terminato con Forza Italia tornata ai livelli precedenti. Il Pd invece sembra pagare le ultime sconfitte elettorali mentre cresce, con forza, Fratelli d'Italia. L'ultimoo è: Supermedia/YouTrend del 21 luglio 2023 FdI - 28,8% (+0,2% rispetto al 14 luglio) Pd - 20,1% (-0,2%) M5S - 15,8% (-0,1%) Lega - 9,4% (=) FI - 7,6% (+0,1%) Azione - 3,7% (-0,1) Italia Viva - 3% (=) Quorum per Sky Tg 24 del 19 luglio FdI - 30,3% (+1,6% rispetto al 11 luglio) Pd - 19,5% (-1,1%) M5S - 15,5% (-0,1%) Lega - 8,8% (+0,6%) FI - 6% (-1,8%) Azione - 3,5% (=) IV - 2,7% ...

Mancano soltantodettagli, ma l'affare è ormai in chiusura : previste per domani , sabato 22 luglio, le visite mediche dello svizzero, che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con il ...Cambiamenti scioccanti, che non sono "una sorpresa" perscienziati: "C'è stato un aumento delle temperature negliquattro decenni. Giugno è stato il mese più caldo della Terra e luglio si ...Negligiorniaccount social di 'Che tempo che fa ' hanno subito una modifica, il logo della Rai ha sostituito il volto di Fabio Fazio e la didascalia fa riferimento all'archivio del ...Nessuna dieta drastica ma un occhio attento all'alimentazione, a cui accostare attività fisica costante e qualche massaggio in istituto: combattere la cellulite di gambe e glutei è un lavoro a tempo p ...Prospettiva da Luciana M. Cherubin Bachelor in Nutrition · 5 years of experience · Argentina Benefici Il riso integrale riduce il rischio di malattie cardiache. È ricco di fibre e magnesio, che posson ...