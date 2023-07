Gli animali selvatici siamo tutti noi

Maselvatici , sesto lungometraggio del rumeno Cristian Mungiu, già presentato in Concorso ... una ricchezza di sfumature coloristiche quasi pastello che fanno percepireambienti, l'humus ...... mette a rischio l'incolumità fisica di persone ecausando la distruzione dell'ambiente vegetale, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità. Per raggiungereutenti lungo le strade ...Un andamento che, però, non sembra spaventareitaliani, i quali, secondo le stime, per ... I volontari della Protezionegiovedì saranno al centro commerciale "Il Gabbiano" in difesa dei ...

Pubblicata su Annal of Surgery una ricerca di Università di Torino e Wake Forest University (Usa) su un rene danneggiato i cui risultati lasciano ben sperare ..."La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio” ecco la campagna di Anas contro gli incendi estivi. Un mozzicone non spento, lasciato cadere per strada, mette a rischio l’in ...