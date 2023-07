Leggi su formiche

(Di venerdì 21 luglio 2023) ÈDel Deo ildell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). Già capo reparto della stessa agenzia, numero uno dell’intelligence economico-finanziaria, il dirigente prende il posto di Vittorio Pisani, che da alcune settimane è ilcapo della Polizia di Stato e direttore generale della Pubblica sicurezza. Si completa così la squadra ai vertici del servizio guidato dal prefetto Mario Parente, nominato nel 2016 e il cui mandato è in scadenza l’anno prossimo. Alla guida dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) c’è il generale Giovanni Caravelli dal 2020. Dal febbraio scorso ha due nuovi vicedirettori: Carlo Zontilli, generale dell’Esercito e croce di bronzo al merito per l’impegno in Afghanistan, e Nicola Boeri, già capocentro a Mosca e direttore del reparto analisi. Il ...