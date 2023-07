Giulia Torelli dopo una serata al cinema | “Non mangiare le patatine a me non lo dici” Ecco cosa è accaduto

(Di venerdì 21 luglio 2023) Se in passato è stata lei ad aver da ridire sugli altri (sugli anziani, in particolare, con frasi che fecero molto discutere e per le quali si scusò), questa volta èa ‘infastidire’ il prossimo. L’influencer nota come Rock and fiocc e per le sue capacità nel riorganizzare gli armadi si è trovata a dover fare i conti con una vicina di poltrona che alnon ha gradito il suo comportamento.e un’amica durante la visione del film stavano mangiando delle, il cui odore però non è stato gradito da chi sedeva loro accanto. “Stavamo mangiando un pacchetto di” ha raccontato l’influencer una volta uscita dalla sala, “mi dispiace ho il calo degli zuccheri, alle 8 devo cenare. Abbiamo mangiato molto silenziosamente leIo la ...

Pierpaolo Pretelli in ospedale, ginocchiata in testa da Morello Morello alla 'Partita del Cuore': cosa è successo, influencer mangia patatine al cinema e il vicino di posto si lamenta, ...Nuova polemica per, meglio nota come ' Rock and fiocc' , l' influencer celebre per le sue capacità nel riorganizzare gli armadi. In passato era balzata alla cronaca per frasi che non sono piaciute al ...... che fornirà un quadro delle soluzioni proposte ed adottate in altri paesi europei; Massimo, tra i promotori del referendum "Salviamo Firenze"; eContini , in rappresentanza dell'...

Giulia Torelli, influencer mangia patatine al cinema e il vicino di posto si lamenta, lei ribatte: «Come ti pe leggo.it

Giulia Torelli alias Rockandfiocc ieri sera dopo aver visto un film al Cinema Antea di Milano ha sbottato tra le stories: “Odio quel cinema, ...Nuova polemica per Giulia Torelli, meglio nota come Rock and fiocc, l'influencer celebre per le sue capacità nel riorganizzare gli armadi. In passato era balzata ...