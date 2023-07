Giovani della Primavera in ritiro | Garcia impressionato da due calciatori

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nel gruppo squadra del Napoli per ildi Dimaro sono presenti diversi. Alcuni di loro hanno stregato Rudigrazie alle loro qualità. Per la prima parte di preparazione in vistanuova stagione, il Napoli come di consueto ha optato per Dimaro. Per questoil neo allenatore Rudiha convocato diversi, visto anche l’arrivo in ritardo di alcuni nazionali. Alcuni di loro grazie alla loro applicazione negli allenamenti hannoil tecnico francese. Per due di loro è stata presa le decisione sul futuro immediato.stregato da Spavone e Marchisano: la decisione sul loro futuro Nel corso di questoa Dimaro i ...