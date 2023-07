Giornata degli Anziani | oltre 6mila tra nonni e nipoti a Roma per incontrare il Papa

(Di venerdì 21 luglio 2023) Città del Vaticano – Domenica 23 luglio si celebra la TerzaMondiale dei, che quest’anno ha come tema “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1, 50). A, il cuore dellasarà la Santa Messa, presieduta daFrancesco alle ore 10.00 all’interno della Basilica di San Pietro. Alla messa parteciperanno6.000 persone, di cui moltiprovenienti da tutta Italia:accompagnati daie dalle famiglie,ospiti di case di riposo e RSA,a tantiimpegnati nella vita parrocchiale, diocesana e associativa. Al termine della celebrazione, cinque ...

