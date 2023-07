Giorgia Soleri | niente patente di guida | ' E' per questo motivo Non giudicate senza conoscere la storia di una persona'

ipocrita'e la rottura con Damiano: 'Ecco come volevamo comunicarla se non fosse uscito quel video' La storia Instagram di, spesso, si confida con i suoi ...alla premiere del film Barbie presa di mira dagli hater: 'Lei incarna tutto ciò che tu contesti... ipocrita' Valentina Ferragni: 'Il film Barbie Diverso da ciò che ci si aspetta, mi ...'Perché non fai come gli altri comuni mortali'alla premiere del film Barbie presa di mira dagli hater: 'Lei incarna tutto ciò che tu contesti... ipocrita' Barbie vivente Nannette ...

Barbie, Giorgia Soleri sommersa dalle critiche alla premiere del film: “Incarna il contrario di quel… Il Fatto Quotidiano

Giorgia Soleri è solita condividere con i suoi follower molti temi che riguardano la sua vita privata. L'influencer, infatti, spesso, racconta ciò che le è accaduto ...Non sono stati pochi i commenti negativi che l’influencer ha ricevuto a seguito della sua partecipazione all’evento ...