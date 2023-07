Giorgia e Marina sono incompatibili Lo scontro è politico

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nonpassate inosservate le frasi pronunciate dalla premierMeloni in occasione della commemorazione di Borsellino a Palermo, quando un cronista le ha chiesto che cosa ne pensasse della lettera diBerlusconi contro i giudici che si accaniscono su suo padre anche da morto, evocando una riforma della giustizia, Meloni ha risposto così: "Non mi risulta chesia in politica, è solo un suo parere personale". Non era difficile immaginare che - si legge su La Stampa - la lettera diBerlusconi avrebbe costituito uno scossone alla finta pace che la memoria di Silvio Berlusconi sembrava aver portato dentro la coalizione al governo.