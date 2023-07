Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli incanta Milano | in testa alla Coppa del Mondo | una mano sul trofeo

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha regalato spettacolo nella prima giornata dell’ultima tappa didel, incominciata oggi al Mediolanum Forum di. La Campionessa delall-around ha illuminato la scena nella prima metà del concorso generale individuale, portandosi al comando della classifica generale con il punteggio complessivo di 70.600. La fuoriclasse marchigiana è stata magistrale al cerchio (35.600: 18.7 il D Score, 8.350 per l’esecuzione, 8.550 per la parte artistica) e con la p(35.000: 18.1 come nota di partenza, 8.4 di E Score, 8.5 per il pannello A) e ha surclassato l’intera concorrenza. La ribattezzata Formica Atomica è in lotta per la conquista del, dopo che nelle precedenti tappe aveva collezionato due vittorie e due secondi ...

Il palcoscenico è di quelli importanti. La competizione imperdibile. Si alza il sipario al Mediolanum Forum di Assago dove va in scena la World Cup di, con le Farfalle della Squadra Nazionale e le individualiste azzurre a impreziosire gara e spettacolo, in un palazzetto quasi sold out. Numeri da capogiro anche per le presenze in ...Con la qualificazione del surf l'Italia Team per le Olimpiadi di Parigi sale a 19 qualificati in 8 sport: oltre al surf anche tiro a volo,, tiro a segno, pentathlon moderno (3 pass ...Dopo quattro giornate intense, ma estremamente interessanti e coinvolgenti si è concluso lo stage organizzato dalla scuola didi Tatiana Shpilevaya. L'evento, tenuto presso il palazzetto dello sport di Candelo, casa delle RSgirls, ha avuto come guest star Anastasia Simakova, ginnasta di scuola russa che ...

Viola Sella, ginnasta milanese di 16 anni, debutta in Coppa del Mondo. Reduce dal bronzo nel concorso individuale ai Campionati italiani, sogna di volare ai Giochi di Los Angeles 2028. La ginnasta è a ...