Ginnastica ritmica | le Farfalle commuovono Milano | l’Italia svetta in Coppa del Mondo a metà gara

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lehanno fatto sognare il pubblico del Mediolanum Forum di Firenze, dove va in scena l’ultima tappa delladel2023 diè tornata ufficialmente e definitivamente ai vertici del movimento internazionale: dopo un difficile avvio stagionale, condizionato da qualche problema fisico e dalle note vicende extra-sportive, le ragazze di Emanuela Maccarani avevano conquistato la prima vittoria di questa annata agonistica nel concorso generale individuale lo scorso fine settimane in World Challenge Cup e oggi hanno ribadito la propria caratura agonistica al piano superiore. Alessia Maurelli e compagne occupano infatti la prima posizione al termine della prima parte dell’all-around. Le azzurre sono state semplicemente magistrali con i cinque cerchi e ...

Le Farfalle dell'Italia della ginnastica ritmica illuminano il Mediolanum Forum, sede della tappa di World Cup di Milano, atto conclusivo del circuito Fig 2023. Sulla pedana meneghina le ginnaste della squadra nazionale, Alessia ... Ha preso il via quest'oggi con le qualifiche individuali dei primi due attrezzi, cerchio e palla, la tappa di World Cup di ginnastica ritmica di Milano. Al Mediolanum Forum è l'azzurra Sofia Raffaeli a chiudere al comando sia la classifica generale combinata che somma i punteggi ottenuti nei due attrezzi. 70.600 ... Il palcoscenico è di quelli importanti. La competizione imperdibile. Si alza il sipario al Mediolanum Forum di Assago dove va in scena la World Cup di ginnastica ritmica, con le Farfalle della Squadra Nazionale e le individualiste azzurre a impreziosire gara e spettacolo, in un palazzetto quasi sold out. Numeri da capogiro anche per le presenze in ...

MILANO (ITALPRESS) - Dopo la prima parte di giornata dedicata alle qualificazioni individuali, il Mediolanum Forum è esploso quando in pedana sono entrate ... Sofia Raffaeli ha regalato spettacolo nella prima giornata dell'ultima tappa di Coppa del Mondo, incominciata oggi al Mediolanum Forum di Milano. La Campionessa del Mondo all-around ha illuminato la scena ...