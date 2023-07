GF Vip | Valeria Marini ritrova l’amore con un politico | ecco di chi si tratta

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 luglio 2023), la celebre showgirl, sembra essere pronta per un nuovo capitolo della sua vita amorosa dopo la fine della sua storia con Eddy Sinislaschi, infatti le ultime indiscrezioni la vedono avvinghiata ad un deputato di Fratelli d’Italia. Le esclusive foto pubblicate da un noto settimanale hanno catturato i due innamorati in atteggiamenti affettuosi durante una vacanza romantica sull’Isola di Ponza. Sebbene non abbiano ancora confermato ufficialmente la loro relazione, la complicità e l’attrazione tra loro sembrano essere evidenti. GF Vip, amore inatteso perchi è ilche sta frequentando I rumors sulla nuova storia d’amore dila vedono affianco a Girolamo Cangiano, meglio conosciuto come Gimmi, hanno ...