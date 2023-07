Gf Vip | un’amata protagonista debutta al cinema | ecco dove la vedremo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dal Grande Fratello alun’altra ex concorrente che è riuscita a fare il grande saltondo sul grande schermo. La Casa di Cinecittà può essere un trampolino di lancio per chi ha l’ambizione di fare i primi passi nel mondo della televisione o del. Ne sono un esempio Luca Argentero e Laura Torrisi, ma anche Alessandro Tersigni e Ilenia Pastorelli. Dopo l’esperienza nel reality hanno infatti dato prova delle loro doti attoriali. A loro, oggi si aggiunge il nome di Martina Nasoni, la “ragazza dal cuore di latta” a cui si ispira il brano di Irama. La modella, che convive con una cardiomiopatia ipertrofica, si è presentata, nel 2019, al Grande Fratello 16, facendo breccia nei cuori dei telespettatori. Divertente ma anche un po’ ‘fumantina’, Martina è stata fortemente apprezzata dal pubblico, ...

