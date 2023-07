Gf Vip | Pier Silvio Berlusconi cambia tutto | lo spoiler sui nuovi opinionisti | spunta un nome clamoroso E non solo

Patrizia Rossetti è stata ospite della rubrica onirica I Sogni C...ostruiti di Vito Maria Camposeo dove ha parlato di GFe tanto ...Come già rimarcato quest'anno il reality show mescolerà le carte e 'fonderà' assieme 12e 8 nip.Silvio Berlusconi nutre l'intenzione di abolire il trash . Non sarà assolutamente semplice ...... ma anche gli opinionisti saranno totalmente nuovi nella prossima edizione del Grande Fratello. Una notizia che non dovrebbe sorprendere, dato il cambiamento cheSilvio Berlusconi vuole ...

Cesara Buonamici verso il GFVip, il coup de théâtre di Pier Silvio Biccy

Patrizia Rossetti è stata ospite della rubrica onirica I Sogni C...ostruiti di Vito Maria Camposeo dove ha parlato di GF Vip e tanto altro.Eccoci anche questa settimana con il consueto appuntamento di Up & Down. Tutti i vip promossi e bocciati di Roberto Alessi ...