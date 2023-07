Gf Vip 8 | tra i papabili nuovi opinionisti “sarebbe apparso un nome a sorpresa” | ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Fremono i preparativi per l’ottava edizione del Gf Vip, che a settembre debutterà in una inedita versione ‘mix’. Per la quinta volta consecutiva, al timone del reality show più famoso d’Italia vi sarà il giornalista Alfonso Signorini. Ancora incerti sono, invece, i nomi dei dueche lo affiancheranno. Come già anticipato, in pole position viro il soprano Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip 6, e la showgirl Paola Barale. Al momento, quindi, sembra certo il definitivo addio di Sonia Bruganelli, opinionista delle ultime due edizioni, e di Orietta Berti, che ha ricoperto il ruolo solo la scorsa stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, però, nella rosacomparso anche il, seppur incerto, di Cesara Buonamici, conduttrice del Tg5. Meno quotato è invece quello di Elisabetta ...