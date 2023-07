(Di venerdì 21 luglio 2023) I drama dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbero aver investito non solo le coppie nate nel reality ma anche alcune amicizie. Di recente infatti un’exsi è scagliataDe, con cui aveva stretto un bel rapporto all’interno della Casa di Cinecittà. Secondo l’ex concorrente, l’influencer si sentirebbe “una”. A usare tale espressione è stata Elenoire Ferruzzi durante una diretta con Patrizia Rossetti. Stando a quanto riportato da Biccy, l’ex annunciatrice Mediaset avrebbe affermato di sentirlo ogni tanto: Luca lo sento sempre e sta benissimo lavora tanto. Volevo fare una diretta, ma è sempre occupato. Poi sento Perez, ma lui meno e infatti gli dico ‘tesoro hai il dito paralizzato che non riesci a chiamarmi?’. Poi sento Charlie e mi ha messo ...

... molto probabilmente, provocherà più scalpore tra i benpensanti: il ragazzo in questione, Simone Ferrante , di professione modello, ha infatti 19 anni , perciò, 45 in meno della. Non si ...Nella vita sentimentale dell'ex concorrente del Grande Fratello, sembra essere tornato il sereno dopo la turbolenta storia legata al "marito" fantasma Mark Caltagirone . Ma chi è il nuovo ......Gerry Scotti ironizza sulla caduta dei concorrenti a Caduta Libera A confermare il tabù è stata in tempi non sospetti Maria Teresa Ruta durante la sua esperienza al Grande Fratello. L'ex...

Gf Vip 7, ex Vippona contro Alberto De Pisis: “Si sente una star” Isa e Chia

Insieme all'amica Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi ha realizzato una diretta Instagram. E non è mancata una critica ad Alberto De Pisis ...Gf Vip, Edoardo Donnamaria replica alle dichiarazioni dell’ex ... Sta di fatto che a seguito delle recenti dichiarazioni dell’ex vippona, l’ex volto di Forum è intervenuto replicando alle sue parole.