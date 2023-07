GF | nuove opinioniste | spunta il nome di un’ex gieffina? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) GF, arrivanoindiscrezioni riguardo le future e: ecco cosa è emerso nelle ultime ore GF, l’ottava edizione del reality show di Canale 5 prenderà il via in prima serata a partire da settembre. Il conduttore Alfonso Signorini sta lavorando senza sosta sulla nuova edizione dove ci saranno numerosi cambiamenti che verranno svelati nel corso dell’ottava edizione. Leggi anche –> Oriana Marzoli risponde alle critiche per la prima volta. La replica e il motivoindiscrezioni… Intanto negli ultimi giorni alcuni rumors hanno svelato che Paola Barale potrebbe affiancare il conduttore Signorini in qualità di opinionista, e di certo non sarà sola. Come riporta Blogtivvu.com, Dagospia ha appena lanciatoindiscrezioni: “Come anticipato da queste parti per il ruolo di ...