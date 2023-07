Georgina Rodriguez regala borse firmate su Instagram | figuraccia in rete

(Di venerdì 21 luglio 2023)è ancora protagonista, questa volta per un’incredibile gaffe che la porta ad essere criticata un po’ in tutto il mondo La signora Ronaldo ne combina un’altra sul web,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

, la compagna di Cr7 al centro di polemiche social.Rodríguez è una donna che, ancor prima di iniziare a frequentare Cristiano Ronaldo , era già molto attiva nelle reti social. ...La belleza está en los ojos del que mira . "La bellezza è negli occhi di chi guarda" scrivesu Instagram. Negli scatti che pubblica a corredo della frase ce n'è di bellezza da guardare. La modella posa sul jet privato di famiglia, coperta di diamanti, con accessori da ...non riesce proprio a contenersi. Ha messo tutto in bella mostra e si è presa un sacco di critiche. Ecco quello che è successo Far parlare di sé, sempre. Sia nel bene che nel male. ...

Quanto costa il guardaroba di Georgina Rodriguez sullo yacht E' incalcolabile! Lookdavip

Georgina Rodriguez non si smentisce mai e mostra l'ennesimo scatto da capogiro: lady CR7 è super provocante, che visione ...Georgina Rodriguez sempre più protagonista della scena internazionale: la compagna di Cristiano Ronaldo apparirà sulla copertina d ell'edizione portoghese di Vogue. Dopo aver chiuso l'accordo per dive ...