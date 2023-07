(Di venerdì 21 luglio 2023) Siamo nelle fasi conclusive e mancano alcuni dettagli, ma Mateo Retegui nei prossimi giorni sarà ufficialmente un nuovo giocatore del. Una trattativa molto difficile e lunga, ma che oggi possiamo definire conclusa e che regalerà ai rossoblù un attaccante in cerca del salto di qualità., Retegui atteso a breve in Italia per la firma Secondo Gianluca di Marzio, ilpagherà ben 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus al Boca Juniors, ottenendo il cartellino a titolo definitivo. Al momento il Grifone e il Boca Juniors stanno sistemando solo alcuni dettagli burocratici, così da permettere al ventiquattrenne di raggiungere i nuovi compagni. Dopo le visite mediche il ragazzo sarà diretto il Val di Fassa, dove ilsta svolgendo il ritiro pre-campionato. Il bomber, ormai tenuto d’occhio attentamente ...

... presidente del, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Moena. Il numero uno dei liguri si è soffermato su Mateo Retegui . 'In Argentina dicono che èNon è ...Genova. Dopo settimane di trattative, Mateo Retegui è un giocatore del. Manca solo l'ufficialità ma nella notte è stato trovato l'accordo per (dicono i media argentini) circa 15 milioni di euro .Il club saudita ha messo nel mirino anche Bernardo Silva, per cui è stataun'offerta ... perchè anche la bagarre salvezza promette spettacolo, con le tre neopromosse (Frosinone,e Cagliari) ...

Genoa: è fatta per Retegui! Tra domani e domenica l'arrivo in città Calciomercato.com

INDISCREZIONI DI FV VIDEO FV, LE PRIME IMMAGINI DI ARTHUR MELO A FIRENZE Arthur Melo si trova a Firenze. Il centrocampista è arrivato in città poche ore fa, domani svolgerà le visite… Leggi ...Siamo agli ultimi dettagli per Mateo Retegui al Genoa: l'italo-argentino è atteso in Italia a inizio ... gli allenatori della prima squadra a puntare su di loro, pronti a far capire che quel domani è ...