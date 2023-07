Genesis | lo strumento di Google per aiutare i giornalisti

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sta facendo discutere molto il nuovo tool diche avrebbe l’obiettivo diQual’è il futuro del giornalismo? Che ruolo avranno i? Queste le domande che impazzanno nelle redazioniche di tutto il mondo in questo momento.avrebbe progettatopernel loro lavoro ma secondo alcuni questo tool sarebbe “inquietante”. In effetti è difficile immaginare il futuro in vista di cambiamenti così veloci e radicali, l’Intelligenza Artificiale entra a gamba tesa in ogni settore economico ed i primi ad essere preoccupati sono i lavoratori che temono per la loro occupazione. Dovremo aspettarci articoli scritti dall’IA? Chissà, intanto il giornalismo ...

Denominato, lo, come rivelato al New York Times da tre persone informate sui fatti, sarebbe stato già proposto a diversi giornali, tra cui il Nyt stesso, il Washington Post e News ...Lodi intelligenza artificiale che è stato presentato si chiama, riferisce il NYT , citando persone che hanno familiarità con la questione. Un portavoce di News Corp ha rifiutato di ...La nuova intelligenza artificiale di Google,, potrebbe presto scrivere articoli al posto dei giornalisti di testate come il Times , il ... che hanno dichiarato addirittura che lo...

Genesis, lo strumento di Ia di Google per aiutare i giornalisti Forbes Italia

L’avvento di Google Genesis potrebbe rivoluzionare il panorama dell’editoria, ma solleva anche dubbi sul ruolo dei giornalisti e sull’accuratezza delle informazioni. Negli ultimi anni, l’utilizzo dei ...Google studia Genesis, lo strumento di Ia per aiutare i giornalisti. Ma per alcuni dirigenti è “inquietante” Google Genesis: il giornalismo 4.0 Secondo quanto riferito dal New York Times, Google sta t ...