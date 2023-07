Genderfluid non vuol dire essere confusi Facciamo chiarezza

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’identità di genere non è un dato fisso, immutabile, statico e imperituro, bensì un aspetto intrinsecamente legato al modo in cui percepiamo noi stessi e con il quale decidiamo di definirci, e che puòsoggetto a mutazioni e cambiamenti anche nel corso di una stessa esistenza. Un emblema di tale “fluidità” è rappresentato dalle persone, ossia tutte coloro che “fluttuano tra i generi” e non si collocano in un punto preciso dello spettro che caratterizza la molteplicità di identità di genere esistenti, elidendo in questo modo, come si legge su Treccani, etichettamenti definiti e definitivi. Ma che cosa significa, nello specifico,? E come si possono superare le criticità e le ostilità che spesso accompagnano le identità di genere che non rientrano nel canonico binarismo ...