GdS – Rooney elogia Kane | “Sarebbe perfetto al Manchester United | vediamo…”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 luglio 2023) 2023-07-21 07:52:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: L’ex leggenda consiglia i Red Devils,è un’opportunità da non farsi sfuggire. Poi due parole sulla situazione in casa Tottenham Intervenuto ai microfoni di TheAthletic, Wayneha parlato di Harry. L’attaccante inglese vive una vera e propria situazione di stallo al Tottenham. Una condizione che l’oggi allenatore ha definito come una “trappola”: “Mi pare sia trattenuto, quasi prigioniero del Tottenham. Ho la sensazione che per lui sarà molto difficile lasciare gli spurs”. Ricordiamo che il 30enne ha un solo anno di contratto e vorrebbe andare, ma il club non lascia partire. A lui si sono interessati club del calibro del Bayern Monaco, Real Madrid e...