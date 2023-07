GdS – La Juve prepara spazio a Kessie | via anche Zakaria e McKennie

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 luglio 2023) 2023-07-21 00:24:46 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: Nuovi contatti per l’ivoriano del Barcellona: Giuntoli insiste per il prestito, ma prima deve cedere i mediani in esubero. Salutato Arthur, avanti con il West Ham per lo svizzero. Per il jolly Usa Premier o Turchia Filippo Cornacchia 21 luglio – TORINO Un, due tre…. La corsa della Signora al centrocampista del Barcellona è come un gioco a incastri. Una sorta di tre (Arthur,) per uno (). Il d.t. Cristiano Giuntoli, il d.s. Giovanni Manna e Massimiliano Allegri hanno individuato da tempo nel 26enne ivoriano il rinforzo ideale per la mediana. E la candidatura dell’ex milanista, nonostante i catalani per il momento valutino soltanto l’addio a titolo definitivo, ...