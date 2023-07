GdS – Inter | Morata può attendere L’attaccante? Non ora… E Thuram prende il numero 9

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 luglio 2023) 2023-07-20 07:43:45 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Distanza con l’Atletico per lo spagnolo. I nerazzurri ora aspettano un’occasione Nell’attesa, sai cosa c’è? La maglia9 se l’è presa Marcus. La scelta era rimasta in sospeso, il motivo semplice da capire, visto che in ballo c’era una precedenza da garantire a Romelu Lukaku. Addio Lukaku, addio precedenza, largo al francese. Che avrà modo e tempo di affinare l’accoppiata con Lautaro. Lo farà soprattutto nella tournée giapponese. Perché, comunque vada, per un nuovo arrivo in attacco ci sarà da: difficile che accada qualcosa a breve. È il frutto di un cambio di strategia dell’, nella ricerca del “post Lukaku”. ATTESA — L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio rallentano, su ...