GdF Salerno | scoperta una piantagione di Cannabis nel Vallo di Diano | 2 arresti

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio volte alla prevenzione e alcontrasto dei traffici illeciti, la Guardia di Finanza diha sottoposto a sequestro oltre cento piante di canapa indiana, di varietà “nana”, rinvenute in una zona collinare deldi. La coltivazione illegale è stata individuata dai finanzieri della Tenenza di Sala Consilina che, all’esito di una capillare attività info-investigativa, sono riusciti ad individuare una serra contenente 106 piante di canapa indiana e ad identificare due responsabili. A fare da “guardia” alla coltivazione, vi erano tre dispositivi (cd. fototrappole), che utilizzano la luce per rilevare e fotografare oggetti in movimento, installati una sul viale d’accesso e due nelle vicinanze della. Uno dei tre ...

