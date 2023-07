Leggi Anche Giorgia Meloni al premier Sunak: 'D'accordo con il tuo lavoro sull'immigrazione' Nessuna permanenza, rimpatri immediati, nessuna possibilità di ritorno L'Bill mira a impedire la permanenza nel Regno Unito di chiunque sia entrato nel Paese attraverso una rotta che il governo considera irregolare . Spesso si tratta di migranti ...... presidente di Caritas Social Action Network, l'organizzazione che raccoglie le più importanti ong di Inghilterra e Galles: "Siamo profondamente preoccupati del fatto che l'Bill ...Le restrizioni previste registrano il forte disappunto dell'Onu, che ritiene la legge contraria al diritto internazionale E' legge nel Regno Unito l'Bill, la norma che contrasta l'immigrazione illegale e gli sbarchi attraverso la Manica. La Camera dei Lord ha dato il suo via libera definitivo e ora l provvedimento dovrà essere ...

Gb, l'Illegal Migration Bill è legge: cosa prevede la contestata stretta sull'immigrazione TGCOM

Concluso il passaggio in Parlamento, in Gran Bretagna l'Illegal Migration Bill è ora legge. Dopo il voto del 18 luglio 2023, la contestata stretta sull'immigrazione irregolare deve ancora passare attr ...È l’ultimo orrore di una politica migratoria più volte condannata dalla Chiesa cattolica e dalle altre Chiese cristiane. La “Bibby Stockholm”,...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews i ...