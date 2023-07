GAZZETTA – “Spalletti voglia matta” Ritorno in panchina già dal prossimo gennaio?

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’edizione odierna delladello Sport si sofferma in prima pagina sulladi Lucianodi tornare in. Nell’ultima edizione, ladello Sport dedica la sua prima pagina a Luciano, il celebre allenatore di calcio che ha riportato il tanto ambito Scudetto a Napoli dopo 33 anni. Il titolo “” riassume l’attuale situazione riguardante il futuro del professionista. L’ex allenatore del Napoli ha dichiarato di non aver ricevuto offerte per un nuovo incarico, ma non è intenzionato ad accettare un anno sabbatico. Anzi, non esclude la possibilità di tornare a guidare una squadra già a partire dal. Il quotidiano sportivo, inoltre, ...

